"Robos en manada" se registran en calles de Santa Anita

Como informamos el día de ayer en el distrito de Santa Anita, un grupo de delincuentes bajo la modalidad de asalto en 'manada' interceptaron a un joven y sus acompañantes para llevarse sus objetos de valor.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento cuando la víctima en compañía de dos mujeres es asaltado por un grupo de delincuentes que llegaron a bordo de tres mototaxis.

Durante el asalto, las mujeres salieron corriendo del lugar para intentar salvar sus pertenencias y su integridad, ya que según testigos parecía que los hampones tenían la intención de secuestrarlas por la manera como las abordaron.

VECINOS HARTOS DE LA DELINCUENCIA

Esta mañana los vecinos de esta zona denunciaron ante las cámaras de Buenos Días Perú, la ola delincuencia que se vive en el distrito, exigiendo al Gobierno una pronta acción para combatir la inseguridad ciudadana.

Ellos manifiestan que se sienten abandonados por las autoridades, ya que los robos al paso son cosa de todos los días y a cualquier hora, teniendo en cuenta que esa zona tiene acceso a Ate Vitarte y al Agustino, lo que es aprovechado por los delincuentes.

También señalaron que muchas víctimas prefieren no denunciar los robos no por temor sino porque las autoridades no hacen caso a sus reclamos.