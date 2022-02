SMP: disparan a comerciante para robarle S/13 mil que había retirado de banco

Lo sabían todo. Un comerciante fue asaltado por una horda de delincuentes, quienes descendieron de un vehículo color plomo y le interceptaron en la puerta de su local para robarle todo su dinero en el distrito de San Martín de Porres.

El agraviado identificado como Ángel Torres de 40 años, trabaja como reciclador y señaló que en total fueron cinco sujetos armados que dispuestos a todo le robaron 13 mil soles, dinero que recién había retirado de una agencia bancaria.

Tras este hecho delictivo, se encuentra postrado en cama por los dos impactos de bala que recibió. "Llegaron no me dieron tiempo, me encañonaron y me tiraron balazo en la pierna y glúteo. Yo ahorita estoy mal no puedo caminar", dice entre lágrimas.

SOSPECHA

La víctima desconoce cómo los hampones sabían hasta el monto que había extraído del banco. "Ellos ya sabían que yo tenía la plata. me dijeron saca los 13 mil. Se tiene que investigar porque el perjudicado soy yo".

Indicó que realizó la denuncia en la comisaría de PRO. "Parece que quedó en nada, ni siquiera me han llamado", expresó.