SJL: vecinos denuncian constantes robos ante falta de alumbrado público en algunas zonas

Vecinos de San Juan de Lurigancho denunciaron falta de alumbrado público desde el pasado miércoles en algunas zonas del distrito. Esta situación ha provocado el aumento de la delincuencia, principalmente en el jirón Las Juncias , ya que los delincuentes aprovechan la oscuridad para asaltar a los transeúntes.

"Acá no hay seguridad. Siempre hay asaltos, a veces pasan motos lineales y quitan los celulares (...) No hay Serenazgo. Para nosotros vivir acá se ha convertido en una pesadilla", dijo una vecina. Asimismo, detalló que Enel les ha quitado el alumbrado público y desde las 6:30 de la tarde ya no tienen luz.

OLA DE ASALTOS

Ellos reiteraron que hay mucha inseguridad en el distrito porque los hampones están las 24 horas del día al acecho de sus víctimas y no hay presencia policial ni de Serenazgo. Ellos piden ayuda a las autoridades, pues no solo los transeúntes están inseguros, las casas y negocios también son blanco de la delincuencia.