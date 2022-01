Toque de queda sigue vigente: locales nocturnos de Miraflores incumplen medida

Tras el anuncio del ministro de Salud, Hernando Cevallos, sobre la suspensión del toque de queda en medio de la tercera ola por Covid-19, el caos se ha apoderado en algunas calles y locales nocturnos de Miraflores, que lucen abarrotados de gente sin respetar las medidas sanitarias.

Y aunque el titular de Minsa haya adelantado el fin del toque de queda, la medida aún continúa vigente, debido a que no se ha publicado hasta ahora ninguna resolución oficial en el diario El Peruano que ordena su cese.

Buenos Días Perú pudo registrar cómo muchos jóvenes y adultos bebían licor, y fumaban al interior de estos establecimientos nocturnos al promediar las 2 a.m., exponiéndose al virus debido a que no portaban mascarillas y no respetaban el distanciamiento social.

En un recorrido por varias zonas de la capital, nuestro equipo de prensa comprobó que algunos locales de Pueblo Libre y Cercado de Lima sí cumplieron con el toque de queda vigente, puesto que pasada la medianoche dejaron de atender. Sin embargo, el panorama en las calles, otra era la historia.

NEGOCIO INCUMPLIÓ CON HORARIO

Al ver nuestras cámaras, jóvenes huyeron y otros esperaron tranquilamente su movilidad y se detuvieron en la calle para seguir bebiendo. Hasta el pasaje San Ramón llegaron los agentes de fiscalización del distrito pues algunos negocios incunplieron con el horario establecido de atención.

Recordemos que en emergencia sanitaria las reuniones sociales se encuentran prohibidas.