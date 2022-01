Madre denuncia que no aparece cuerpo de su hijo ahogado en playa Venecia

El pasado 12 de diciembre, un joven de nacionalidad venezolana, acudió junto a un grupo de amigos a la playa Venecia, ubicada en el distrito de Villa El Salvador, para celebrar su cumpleaños, pero lo que debió ser una tarde de esparcimiento se convirtió en tragedia.

El joven identificado como Geferson Suárez, de 26 años, perdió la vida tras ingresar al mar y no poder hacer frente a las olas que terminaron por arrástralo hasta perder su rastro. Tras la tragedia, el hermano de joven desaparecido denunció que personal de serenazgo del distrito no atendió la emergencia oportunamente.

Lo alarmante para su familia es que sus restos aún no ha sido encontrados. Hasta el set principal de Buenos Días Perú, llegó su madre que denunció que el cuerpo de su hijo no aparece y solicita encarecidamente que las autoridades no cesen con la búsqueda de sus restos.

Cabe indicar que la progenitora también solicita que los amigos que estuvieron en el momento cuando su hijo desapareció se comuniquen con ella para esclarecer los hechos y saber que pasó realmente con su hijo.