Hombre acuchillado por su hijo: "Procederé con una demanda penal"

Un joven identificado como Ronald Conder, de 24 años, intentó acabar con la vida de su propio padre, un hombre de 55 años, al apuñalarlo con un cuchillo de cocina luego de tener una fuerte discusión.

El ataque se produjo la noche del miércoles 26 de enero, cuando la víctima le reclamó a su hijo que deje de ser una carga para el hogar y que comience a aportar con los gastos diarios.

En declaraciones para Buenos Días Perú, el señor Zankham Conder dijo que el hijo tiene una licencia para portar armas.

"Yo no puedo tener un vago en la casa, le consigo el trabajo, no va, quiere dormir hasta las 4 de la tarde, mi nuevo compromiso no es su empleada. Lo invité a que se retire del departamento porque perdió el trabajo y del balcón me tira una maseta", relata.

En su manifestación dice que yo subo con el cuchillo. "Jamás imaginé la reacción de mi hijo así. Nunca me he portado mal con él", refiere.

Antecedentes de violencia

La víctima detalló que no es la primera vez que su hijo reacciona de forma tan violenta y que incluso ha robado en otras ocasiones. También añadió que fue internado a un centro de rehabilitación, pero sin resultados satisfactorios.

Desconsolado y casi entre lágrimas, el hombre pide a las autoridades que se haga justicia, pues su hijo representa una amenaza para el bienestar de él, su familia y de los vecinos de la zona. En tanto, Ronald Conder se encuentra en una carceleta de la Depincri de Lurín.