SJL: arrendataria sufrió agresión física tras alquilarle inmueble a inquilinos

Una señora fue víctima de agresión física luego de haberle alquilado un inmueble a un señor, quien a modo de adelanto, le pagó 1000 soles. Sin embargo, pasados los días, el hombre se arrepiente y decide pedirle el dinero argumentando que no le alcanzará para los demás meses.

La dueña de la casa mortificada debido a que tuvo que separar el inmueble previamente, le respondió que ya había utilizado el dinero para realizar un pago. Sin embargo, el sujeto en compañía de su pareja la agredieron, golpeándole en la cabeza y jalándole los pelos.

"El señor viene de frente a agredirme, me rompieron la cabeza, me jalaron de los pelos. Gracias a Dios, pasó una patrulla y nos hemos ido a la comisaría y ahí he puesto la primera denuncia de agresión", relató a Buenos Días Perú.

Sin embargo, para seguir de cerca este caso, la víctima acudió a la Fiscalía de las flores, pero le han dicho que no hay resultado de la agresión.