Extravió implante en taxi: madre pide ayuda para recuperar audífono de su menor hija

Luana es una menor de tan solo 5 años que se encuentra imposibilitada de escuchar luego de perder su implante coclear en un taxi cuando se dirigía junto a su madre a su habitual terapia en la cuadra 20 de la avenida Brasil.

"Mi hija se quedó dormida, cuando llegamos, ella no quería bajar, hemos forcejeado y no me he dado cuenta que se ha caído el equipo", expresó la progenitora.

A sus cortos dos años Luana perdió la audición, por los que sus padres decidieron implantarle el aparato para que pueda aprender a hablar. "Gracias al implante coclear, ella ha venido recuperándose un 80% el habla, perderlo otra vez es anular su lenguaje porque si no escucha, no habla", relató.

NO TIENEN CÓMO COSTEAR

El implante coclear que tiene Luana está valorizado en 25 mil dólares, precio que la familia no puede costear nuevamente.

La unidad que le hizo la carrera a la señora María y su hija era un taxi de color rojo que partió de San Martín de Porres hasta la avenida Brasil.

Ella ahora hace un desesperado llamado para encontrar este implante que le ha devuelto la audición y el habla a su pequeña. "A todas las personas que me están viendo de buen corazón, pido que me ayuden a difundir para que el equipo de mi hija sea encontrado", imploró.

NÚMERO DE AYUDA

Cualquier información o ayuda puede llamar al 919042986, ayudemos a la pequeña Luana a recuperar este aparato que la ayuda a vivir.