Mujer denuncia retiro de más de S/ 30 mil mediante app de banco: "Basta de normalizar los robos cibernéticos"

Rosa María es una joven que fue víctima de robo cibernético luego de que unos delincuentes pidieron un préstamo a su nombre por más de S/ 18 mil. Sin embargo, eso no fue todo, pues también sustrajeron sus ahorros y su línea de crédito. Aseguró que la suma total que le robaron fue de S/ 34.000.

Asimismo, explicó que todo ocurrió el pasado 18 de enero y en un principio ella quería apagar su tarjeta, pero que no pudo hacerlo porque su token digital estaba desactivado y debía acercarse a una sede del banco. Al día siguiente, se dio con la sorpresa de que todo su dinero fue transferido a dos cuentas.

"Me acerco a la misma oficina del continental a poner mi reclamo. Ellos me dan una constancia de movimiento de mis tarjetas y voy a la comisaría", dijo. La agraviada comentó que no sale de su asombro, ya que todo lo hicieron por medio de la aplicación del banco y sin tener algún dato personal de ella.

¿QUÉ LE DIJO EL BANCO?

Explicó que el banco la mantiene a la espera, pues señalan, que se encuentran dentro del plazo de 30 días. "No soy la única persona que le pasa ese tipo de cosas, de repente no de esa manera, pero hay un montón de robos cibernéticos. Los bancos ya tienen que poner un stop. Basta de normalizar los robos cibernéticos", aseveró.