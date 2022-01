SMP: hombre en UCI tras ser atropellado por joven que aprendía a manejar y no tenía licencia

Un padre de familia de 37 años se encuentra luchando por su vida desde una Unidad de Cuidados Intensivos, tras ser atropellado por un joven conductor, quien estaba aprendiendo a manejar y no contaba con brevete.

El lamentable hecho ocurrió en el distrito de San Martín de Porres y la familia de la víctima clama por justicia, debido a que el joven responsable del accidente, fue puesto en libertad.

"Se encuentra en Cuidados Intensivos, queremos justicia. Al chico lo soltaron, cómo es posible que el juez lo haya dejado en libertad", expresó la esposa a Buenos Días Perú.

NO ASUME GASTOS

Además, señaló que el joven no se ha hecho hasta ahora responsable de los gastos médicos. "No se ha acercado nadie, nos hemos encontrado con la sorpresa de que ya lo soltaron. Él dice que su error fue no agarrar un carro que no era de él", relató.

Para cualquier número de ayuda, puede comunicarse al 963 332 466.