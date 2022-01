Leonard León denuncia ser víctima de extorsión: "Conocen todos mis movimientos"

Leonard León denunció que viene siendo víctima de extorsionadores que le exigen dinero a cambió de dejarlo tranquilo. El reconocido cantante relató que estos facinerosos conocen todos sus movimientos, por ello decidió acudir de inmediato a la Policía de la Divincri de San Miguel.

En un enlace en vivo con Buenos Días Perú, el exintegrante del Grupo 5 afirmó que ya gracias al rápido actuar de la PNP, ya iniciaron las investigaciones para atrapar a los delincuentes. León no sabe como los malhechores averiguaron su número y no solo lo amenazan a él, sino también a su pareja y a los padres de ella.

"Me están amenazando de tres número distintos. En alguno de los mensajes me dicen que me están viendo, saben la placa de mi camioneta, esto a uno atemoriza. No saben que los artistas tenemos mucho dinero, pero trabajamos como cualquier persona. Además en esta pandemia somos el sector más afectado, hemos tenido que endeudarnos"

PROBLEMAS CON LAS REDES SOCIALES DE LEONARD

El exesposo de Karla Tarazona denunció hace unos días que su cuenta de Facebook fue bloqueada, porque desconocidos lo reportaron como fallecido.