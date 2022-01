Propietarios de Galería Nicolini a Muñoz: "No ponga trabas en la licencia de demolición"

Los propietarios de la galería Nicolini solicitaron la licencia de demolición del edificio a la Municipalidad de Lima. Ellos aseguraron que han enviado cuatro cartas notariales dirigidas al alcalde Jorge Muñoz, pero hasta ahora han obtenido ninguna respuesta.

Hace unas semanas, un sismo dejó debilitada la estructura que ya se encontraba con daños. Parte del techo de la galería se encuentra hundida y comprometida a colapsar en cualquier momento.

Los comerciantes expresaron que varios de los pisos presentan el mismo problema y que, por ello, es necesario hacer una nueva construcción del edificio. Asimismo, recordaron que el estado de la construcción representa un peligro latente para los ciudadanos, y llamaron a la reflexión en torno a los grandes daños que podría ocasionar.

¿QUÉ DIJO LA MUNICIPALIDAD?

La Municipalidad de Lima aseguró que no pueden entregar la licencia de demolición debido a que no todos los propietarios están de acuerdo. De otorgarla, podrían ser demandados por los que están en contra.

El gerente de desarrollo urbano de Lima agregó que iniciaron un proceso por la vía judicial para solicitar una autorización para la demolición, pero los propietarios que se oponen traban el proceso.

"TRABAS BUROCRÁTICAS"

Sin embargo, este pronunciamiento edil no ha sido del agrado de los socios y propietarios de la siniestrada galería, quienes insisten en no poner trabas burocráticas para proceder con la autorización de demolición.

"Cualquier momento habrá una desgracia. No podemos permitir que el alcalde no nos otorgue la licencia de demolición. Estamos luchando desde hace años, el incendio fue en julio del 2017, y tras presentar documentos no la tenemos", expresó un representante.