Rondón sobre animales afectados por derrame de petróleo: "Recién estamos viendo el inicio del problema"

Ventanilla ha sido el distrito más afectado por el derrame de petróleo de la empresa Repsol, ocurrido el último sábado, que ha contaminado 18 mil metros cuadrados de mar, provocando la muerte de animales marinos, aves guaneras y a la fauna de la Reserva de Ancón.

Al respecto, Rodrigo Rondón, médico veterinario, dijo que lo ocurrido es "complicado", pues es "un sentimiento difícil de describir" para los peruanos acostumbrados a tener un cariño por los animales. En ese sentido, recordó lo poco que se ha avanzado en todo lo relacionado a la ecología en el país.

"En otros países cuando hay derrames o problemas medioambientales hay equipos especializados que se activan de inmediato", señaló. Refirió que para ello cada compañía que es extractiva tiene que tener un plan de emergencia porque es algo que podría suceder para evitar estos sucesos.

"Todavía no hemos visto lo peor, recién estamos viendo el inicio del problema porque la gran cantidad de petróleo todavía no ha terminado de llegar a la costa ni tampoco ha afectado a la cantidad de animales que va a ser", subrayó Rondón.

VOLUNTARIOS PARA RESCATAR ANIMALES

Dijo que la limpieza con agua y con algún tipo de implemento es u a buena idea en zonas donde hay intercambio, para una primera instancia algo de emergencia, pero recomendó después llamar a Serfor, pues ellos tienen la experiencia para manejar a este animales.

"No puedes agarrar un detergente industrial y lavar a los animales con eso, porque probablemente les cause más daños", advirtió. Finalmente, reiteró poner en marcha un plan de acción para el futuro, ya que lo ocurrido no ha sido poca cosa.