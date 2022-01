Hinchas podrán ingresar a los estadios demostrando que tiene las tres dosis contra la Covid-19

El gobierno decretó nuevas disposiciones para mitigar los contagios de la Covid–19, los mismos que entraron en vigencia desde ayer 17 de enero y durarán hasta el 30 del mismo mes. Ahora los aforos Lima, Callao y otras regiones con nivel de alerta alto son:

Los supermercados tendrán un aforo del 60%, restaurantes con menos del 200 metros cuadrados en zonas internas al 60%, sin embargo, si tiene más de 200 metros será del 80%, casinos y tragamonedas al 40%, cines y artes escénicas al 60%, iglesias al 60%.

Por otro lado, los estadios también estarán habilitados para que los hinchas puedan ir a alentar a su equipo favorito. Para ello solo tendrán que presentar su carnet de vacunación con su esquema completo, esto quiere decir, que debe de tener inoculado la tercera dosis de refuerzo. Un espacio abierto que albergará tan solo el 30% de su aforo total.

Proponen horario diferenciado

Por otro lado, el médico Juan Villena, señaló una estrategia para que los trabajadores no se sigan contagiando en las aglomeraciones que se registran en hora punta, en los paraderos y ómnibus, recomendó implementar horarios diferenciados, "No todos deben ingresar a las 08:00 a.m. se puede distribuir los horarios de entrada a los centro de labores, crear los turnos escalonados, esto ayudarían mucho en la lucha contra la Covid-19", señaló.