Abraham Levy, el 'Hombre del Tiempo': "El verano está siendo más tímido de lo habitual"

La temporada de verano se percibe más en los primeros meses del año que suelen ser los más calurosos. Sin embargo, esta parece ser la excepción. Para profundizar más a detalle sobre los posibles golpes de calor o temperaturas extremas, Buenos Días Perú conversó con Abraham Levy, conocido también como el Hombre del Tiempo.

El experto en meteorología explica que por ahora el verano está siendo más tímido de lo habitual, es decir las temperaturas están registrándose por debajo de lo esperado.

"Desde agosto del año pasado hemos tenido un final de invierno muy frío y eso responde a que en las playas el mar peruano frente a las costas están con temperaturas más frías que lo habitual", detalla.

Refiere que el enfriamiento del mar producto del fenómeno de La Niña está empezando a perder fuerza. "No ha estado lloviendo en la Sierra como debería. En la Costa central debería haber mayor cobertura de nubes producto de las precipitaciones en la Sierra", señala.

LA IMPORTANCIA DE LA LLUVIA EN VERANO

Levy explica que no hay nada más importante en la naturaleza peruana que llueva bien en el verano. Si no hay lluvias, no se llenan los embalses de Sedapal o los reservorios de agua que sirve para la agricultura. "Somos muy dependientes de nuestra estación lluviosa", agrega.

"La preocupación ahora es que debe llover en la Sierra. El agro está sufriendo con todo esto. El calor continuará por una razón debido a que el pico del verano será alrededor de la quincena de febrero, y vamos a pasar de 30 grados en la zona Este (Universidad Agraria La Molina) y 28.5 en el aeropuerto Jorge Chávez.