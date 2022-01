Puente Piedra: perro pitbull muerde a niño de 8 años en sus genitales y lo deja grave

Terrible. Un perro de raza pitbull mordió a un niño de ocho años en sus genitales minutos antes de las celebraciones por Año Nuevo. Este brutal ataque ocurrió cuando el menor se encontraba junto a otros niños jugando en la loza deportiva Bella Unión, ubicada en Zapallal, Puente Piedra.

La madre contó que el menor se encuentra internado en el Hospital del Niño, y le han puesto una sonda tras la cirugía en los genitales. Según dijo, el pequeño recibirá el alta médica en 10 días. Además, reveló que su hijo requiere tratamiento psicológico a raíz de este traumático hecho.

"El perro se escapó y persigue a los niños que estaban asustados. Mi hijo no se asusta, pero el lo atacó especialmente a él (...) Los dueños no lo quisieron auxiliar, ellos querían esconder al perro", expresó. Agregó que la dueña del animal solo ha colaborado con S/ 170 para los gastos.

PIDEN JUSTICIA

Indignados por la peligrosa situación, los vecinos contaron que la dueña no le coloca bozal al pitbull que suele escaparse de su vivienda, y esta no sería la primera vez que sucede algo similar. "Son personas irresponsables (...) Ellos no tienen empatía, no les importa lo que el niño está sufriendo", aseveró.