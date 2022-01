Menor de 13 años está desaparecida desde Año Nuevo: madre denuncia que extranjero la captó

Una madre de familia denunció que su hija menor de 13 años se encuentra desaparecida desde el jueves 30 de diciembre. Como registran las cámaras de seguridad, la adolescente aparece caminando a lado de un joven que según la progenitora, sería de nacionalidad venezolana.

La última vez que se la vio, la menor M.A.V.N vestía un pantalón celeste, polo negro y zapatillas blancas. El hecho ocurrió exactamente en la Asociación Villa Vitarte Mz F Lote 9, en Ate Vitarte.

"Mi hijita salió a una peluquería y ahí las cámaras se ve que viene este venezolano y la secuestró", expresó la madre, quien según narra, su hija ya tenía conversaciones por redes sociales con el joven de 18 años identificado como Elvis Johnson Rodriguez Cardozo, con quien acordó encontrarse ese día.

Desde ese entonces, no existe comunicación con la menor, debido a que su celular se encuentra apagado. "No es posible que el presidente (Pedro Castillo) no haga nada, le pido al Ministerio de la Mujer, a la Policía que por favor hagan algo con estos venezolanos que han venido a dañar a nuestras hijas", dijo desesperada.

OTROS CASOS

Detrás de esta historia, habría una red criminal de trata de personas debido a que no es la única menor de 13 años desaparecida, según denunciaron más vecinos.