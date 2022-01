SJL: menor roba más de S/ 20 mil a su abuela que padece parálisis y necesita medicamentos

Pilar Ontón, una anciana de 70 años, denuncia que su nieto le ha robado sus ahorros que ascienden los 20 mil soles de su cuenta bancaria. La mujer, que se hizo cargo del menor desde los seis años, padece de parálisis en la mitad de su cuerpo y ahora necesita con urgencia sus medicamentos que son bastantes costosos.

Contó que el abuelo paterno se llevó al menor que hoy tiene 17 años. "Me robó 14 mil soles y 3 mil dólares de la venta de mi terreno en Cusco. Él ha sido un chico honrado, lo he criado desde los seis años y no es justo que me pague de esa manera. Ahora me siento mal y quiero ir al doctor", dijo entre lágrimas.

Según refirió, ella confiaba en su nieto, y por eso le dio su clave al menor para que este movilice el dinero. "Todo eso le ha enseñado su padre que lo llamaba desde Trujillo. Miguel devuélveme la plata", indicó. Cabe señalar que el menor se ha llevado hasta el Bono Yanapay depositado en la cuenta de la mujer.

PIDE AYUDA

La mujer le suplica entre lágrimas a su nieto que le devuelva el dinero, y en estos momentos pide ayuda porque se encuentra muy mal de salud y requiere de medicinas para su tratamiento. Las personas que deseen apoyar económicamente a la madre de familia pueden comunicarse al número 942 264 685.