SJL: mujer denuncia que la intentaron matar arrojándole de acantilado para apoderarse de terreno

Una mujer identificada como María Isabel Cornejo denunció que un grupo de inescrupulosos la intentó matar para apoderarse de su terreno. Según detalla la víctima, la golpearon fuertemente y la lanzaron de un acantilado en San Juan de Lurigancho pensando que estaba muerta.

"Se metieron a mi casa, comenzaron a agredirme delante de mis hijos, diciendo que esa era su propiedad. Me han tirado puros golpes en mis brazos, piernas, me han revolcado, me han lanzado piedras encima pensando que estaba muerta", relató.

La mujer sindica en todo momento como responsables a Gianina León, Gaby y al señor René Aroni, quien sería cabecilla de los Malditos de Huáscar.

PIDE GARANTÍAS PARA SU VIDA

La mujer teme ahora por su vida y la de sus cuatro hijos. "Ellos han venido con la intención de matarme, porque si hubieran querido matarme no me hubieran tirado del precipicio del cerro", expresó.