Chorrillos: pese a no tener cupo bañistas tratan de ingresar a playa Agua Dulce

Continúa la estricta vigilancia en las playas de Lima para evitar el ingreso de personas que no han separado sus cupos, que traen comida, licores o no respetan los protocolos de bioseguridad contra la Covid-19. La mayoría de los bañistas respaldaron estas medidas.



En la playa Agua Dulce, del distrito de Chorrillos, varias personas trataron de ingresar sin tener el cupo respectivo, algunos recién en ese momento procedieron a inscribirse y otros afirmaron no tener conocimiento del requisito pero que igual atacaban muy respetuosos la medida.

Bañistas destacan orden y limpieza

Las personas que lograron ingresar destacaron el orden y la limpieza del balneario, señalaron también que las medidas sanitarias son necesarias para evitar los contagios y que los controles para la entrada a la playa por parte de los serenos, policías y militares son rápidos.