Joven que cayó de edificio durante sismo podría perder el habla, la visión y dejar de caminar

Malas proyecciones. Un joven de 29 años cayó desde el tercer piso de su vivienda en el distrito de Villa María del Triunfo, durante el último sismo de magnitud 5.6 que remeció Lima el viernes 7 de enero.

Tras este lamentable hecho, se han sorteado diferentes teorías de lo que habría causado la caída de la víctima, sin embargo la familia asegura que el joven era una persona tranquila y que en anteriores movimientos telúricos, su reacción habría sido normal.

"En anteriores situaciones, su reacción era tranquila, bajaba normal por las escaleras. Un vecino lo vio en el tercer piso, pero no vio cómo cayó", expresó la hermana a Buenos Días Perú y no como afirman que el joven se lanzó desde el tercer piso al entrar en pánico.

"NO ESTÁ SU LAPTOP"

Desde entonces no tienen una versión exacta, los vecinos solo lo vieron tendido en el pavimento, casi sin signos de vida.

Algo extraño que han notado los familiares es que la laptop de la víctima que estaba en su habitación se ha perdido. "Hemos preguntado a la propietaria, pero dice que no sabe. Me gustaría que me ayuden con la investigación", solicitan a la Policía.

SECUELAS

Han pasado tres días desde que el joven se encuentra en estado crítico, en coma, en el Hospital María Auxiliadora.

"Ya le han practicado dos operaciones en el cráneo. Los doctores me dijeron que después de cuatro días van a ver si reaccionan, y puede tener problemas del habla, visión, no va a poder caminar", detalló la hermana.

Para contacto de ayuda, puede comunicarse con Juan Zavaleta López (padre del joven) al 975 298 067.