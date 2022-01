Perez Rocha sobre joven que insultó a agentes: "La policía debió conducirlo a la Comisaría"

El pasado sábado, un joven fue intervenido por el personal del serenazgo de Miraflores por infringir el horario de toque de queda a pedido de vecinos, quienes señalaron que había mucho ruido en su departamento. Sin embargo, el sujeto agredió verbalmente a los serenos y agentes policiales al lanzarles frases discriminatorias.

En el video se aprecia que el progenitor del agresor llegó al lugar y no respaldó su actitud, sino que le exigió que respete a la autoridad y se tranquilice, con una manotazo en la frente.

Buenos Días Perú reveló nuevas imágenes del momento en el que se escucha más insultos e improperios de parte del joven, quien al parecer estaría bajo los efectos del alcohol. En el nuevo registro, se aprecia cómo el sujeto también calificó de corrupto a un agente PNP, además de acusarlo de agresión.

¿QUÉ PROTOCOLOS SE DEBIÓ SEGUIR?

Para conocer detalles de cómo se debió realizar el protocolo PNP, conversamos con el exdirector de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, quien señaló que la intervención de la Policía debió conllevar a un traslado del joven a la comisaría.

"Está yendo en contra de las medidas del estado de emergencia. Este señor está sin cubrebocas, insulta a los policías, quienes (al principio) no intervinieron, diciéndoles corruptos, motivo para que inmediatamente lo lleven detenido, pero todavía se da el lujo de decir que llamará a su padre", expresó Pérez Rocha a Buenos Días Perú.

Señala que de acuerdo al decreto, se debió conducirlo a la comisaría por faltamiento a la autoridad, incumplimiento del uso de mascarilla y no haber estado en sus cabales.

Finalmente, Pérez Rocha afirma que el caso no está cerrado, puesto que "Inspectoría debe investigar el asunto". Aseguró que hay un divorcio entre el Ministerio Público que no cumple con sus funciones debido a que no están asistiendo a la comisaría por el riesgo de contagio.