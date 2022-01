Surco: hombre denuncia que veterinaria perdió a su perro tras solicitar servicio de baño

En Surco, vecinos del parque Mochica denuncian la desaparición de 'Mochico', un perrito que fue rescatado por ellos mismos, y que hoy está perdido luego de haber contratado un servicio de baño en una veterinaria, ubicada en la cuadra 20 de la avenida Velasco Astete. Según dijeron, ya ha pasado más de un mes, y hasta el momento el local continúa funcionando con normalidad.

"Lo recogieron de mi casa porque contratamos el servicio para que lo bañen y lo desparasiten. A las 3 horas llaman y me dicen que se les escapó. Ellos me comentan que al perro lo meten en un canil y mientras espera su baño, en caso haga sus necesidades para que no las haga adentro, lo sacan a pasear a la calle", contó Diego Alva, dueño de 'Mochico'.

Alva señaló que apenas se enteró de lo ocurrido salió en su bicicleta a buscar a su mascota, pero desafortunadamente no lo encontró. Además, reveló que la administradora del local se ha comprometido a ofrecer una recompensa de S/ 1000 por 'Mochico'.

"Esto no es un problema solo del chofer, sino de los protocolos de la empresa. Yo en ningún momento les di autorización de que saquen a pasear a mi perro. Esto quiere decir que el protocolo de la empresa está terrible o que siemplemente el local no está condiciondo para hacer el servicio de veterinaria", enfatizó.

HACEN UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES

El dueño, junto a otros vecinos, hicieron un llamado a la Municpalidad de Surco para que fiscalice los locales que brindan este servicio. "Queremos hacer un llamado a población, si ven a 'Mochico' para que puedan ayudar a encontrarlo. Es un perrito de raza mediana, todo negro, no tiene ninguna mancha blanca", señaló.