¡Ni la policía se salva! Delincuentes asaltan a mano armada a una suboficial PNP en Comas

Cámaras de videovigilancia captaron el momento preciso en que la suboficial de primera de las Águilas Negras, Lucy Peña, fue asaltada por dos delincuentes en un paradero de la avenida Túpac Amaru en el distrito de Comas.

El violento asalto ocurrió cuando la suboficial estaba esperando un vehículo para dirigirse a su centro de servicio. En ese momento los hampones la interceptan y con un revólver la amenazan para robarle todas sus pertenencias.

Lo que sorprendió más es que pese a que la mujer policía estaba con el uniforme de su dependencia, los malhechores no se inmutaron y prosiguieron con su asalto sin reparos.

"Me encontraba en el paradero, en ese momento me dice un sujeto ya perdiste (lisuras), y forcejeo directamente al arma por temor a que me disparen", contó en exclusiva a Buenos Días Perú.

CAPTURADOS

Finalmente en tiempo récord, la Policía Nacional pudo capturar a los delincuentes y se encuentran detenidos en la comisaría de Túpac Amaru. Uno de ellos fue identificado como Michael Jordan Echevarría, de 20 años, quien presenta antecedentes por robo, mientras que el otro cómplice se trata de un menor de edad (16).