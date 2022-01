Familia denuncia desaparición de joven que viajó a Arequipa para encontrarse con una amiga

Familiares denuncian la desaparición de Italo Maldonado Barragan, un joven que viajó el 30 de diciembre con rumbo a la ciudad de Arequipa para pasar fiestas de fin de año con su amiga, Allison Aragón. Ellos habían viajado a la ciudad de Ilo el último viernes, pero tras una discusión decidieron separarse, y desde ese día se desconoce su paradero.

Según contó su hermano, la muchacha le contó que Italo estab disconforme con el hospedaje y servicio en la ciudad de Ilo. "Eso me parfece ilógico porque el no es de discutiría por esos temas es una persona humilde. Muy aparte de ello, mi hermano no sufre de tema monetario y él puede pagar cualquier hotel", dijo.

Señaló además que Italo pertenece a una plataforma de venta de cursos virtuales y por ese medio conoció a la joven; sin embargo, solo les dijo que el motivo de su viaje era por trabajo. "Nosotros nos enteramos dos días después que el no respondía los mensajes, y ella nos contacta por redes para preguntarnos por él y ahi se encendieron las alertas", expresó.

PIDEN AYUDA

Los familiares hicieron un pedido de ayuda para encontrar a Italo, desaparecido hace cuatro días. Ellos se mostraron muy preocupados, pues los días pasan y hasta ahora no hay información sobre su paradero. Quienes tengan información, pueden comunicarse a los siguientes números: 991 467 615 / 991 467 617.