Asaltan por tercera vez a cambista y le roban S/100 mil: "voy a vender mi terreno"

Es la tercera vez que un cambista identificado como Gabriel Sosa es víctima de la delincuencia. El último asalto que le tocó vivir ocurrió el viernes 31 de diciembre cuando al trasladarse a bordo de su moto, un vehículo lo intercepta para robarle 100 mil soles.

En su relato a Buenos Días Perú, la unidad de los criminales choca contra él, dejándole heridas en los brazos tras caer sobre el asfalto, sin nada que pudiera hacer, debido a que los delincuentes estaban armados.

Cuenta que él se encontraba llegando a su casa pero unos cuatro sujetos armados se bajan del vehículo, y junto a ellos, aparecen dos motos más para seguir golpeándolo con el fin de sustraerle los 100 mil soles.

"No es la primera vez que me ocurre este asalto. En dos oportunidades de la misma manera, rompiéndome la cabeza, atentando contra mi vida", indica.

"VENDERÁ SU TERRENO"

"No me queda otra, tengo que seguir trabajando, venderé mi terreno, por mis hijos no puedo dejar de trabajar. La verdad me siento muy indignado con la Policía porque no hace nada, es como que no le interesara. Los delincuentes están tomando ventaja", cuenta.

Como ya ha sido víctima de reiterados robos, Gabriel decidió comprarse una moto para que ante la mínima situación de peligro, pueda huir y escabullirse entre los carros. "Con tantísimo tráfico que hay, lo veo más fácil en moto", expresa.

"En ese momento me sentí nervioso, agradezco a Dios por estar con vida, simplemente podían apretar el gatillo, me va a costar tiempo en recuperar la plata, pero la vida es importante", finaliza.