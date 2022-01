Mujer denuncia que trabajador extranjero de car wash le hurtó 600 soles al lavar su vehículo

Una mujer denunció haber sido víctima de robo por parte de un trabajador venezolano de un car wash en la autopista central de la avenida Ramiro Prialé.

La joven cuenta que su billetera que guardaba cerca de 600 soles estaba al interior del vehículo al momento que el trabajador le hizo el servicio de lavado. Sin embargo, recién se percató del hecho al momento de dirigirse al peaje de la zona.

Ante ello, acudió a la comisaría de Zárate en San Juan de Lurigancho para relatar los hechos, es por ello que un efectivo policial decide acompañarla hasta el lugar, donde encaró a la persona que se llevó su billetera, quien se mostró en un primer momento visiblemente asustado.

"Al momento de salir del car wash, le pago con 20 soles al trabajdor. Al momento de acercarme al peaje de Prialé es donde me percato que mi billetera no se encontraba. Lo que hice fue pedir apoyo policial. El señor al verme se asusta y la dueña empieza a decir que no era responsabilidad de ella", contó para Buenos Días Perú.

ANTECEDENTES

El trabajador de nacionalidad venezolana no cuenta con buena reputación, debido a que anteriormente lo botaron de otro car wash, donde laboraba, por cometer actos delictivos contra los clientes. "Él se ha negado hasta el último que no tenía (mi billetera) y dueña lo excusó, se lavó las manos", dijo la afectada.