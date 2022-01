Centro de Lima: vecinos reclaman falta de agua tras incendio en galería de Mesa Redonda

Luego del fatídico incendio ocurrido el jueves 30 de diciembre que se originó en un almacén de plástico ubicado en el último piso de una galería en Mesa Redonda, vecinos de Barrios Altos se han visto perjudicados tras afirmar que no tienen suficiente agua potable.

Afectados señalan que debido al incendio, se envió una presión excesiva de agua, ocasionando la ruptura de una matriz que abastecen a ciertas avenidas de Barrios Altos.

"Lo que nos han enviado son camiones cisternas, pero para dos o tres baldes por persona. Eso no nos abastece. El 70% de la población son de tercera edad y hay muchos niños. Como verá, las amas de casa no tienen agua, y tenemos que buscar en otros distritos", agregan.

"No les contestan llamadas"

Los vecinos además declaran que Sedapal no les atiende las llamadas y les posterga las atenciones presenciales.

"No nos contestan las llamadas. Solo son grabadoras. Nos dijeron que iban a venir, pero no lo hacen. Todos los días nos postergan fechas y horas, no podemos estar sin agua. El problema es lo insuficiente del agua. Los cisternas vienen una sola vez", afirma una vecina para Buenos Días Perú.

En tanto Sedapal emitió un comunicado en el que señalan que sí están atendiendo y abasteciendo de agua potable a los vecinos, por medio de sus camiones cisterna.