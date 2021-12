Muñoz sobre incendio en galería: hay altísima informalidad que termina ocasionando situaciones graves

Luego del voraz incendio que se registró el día de ayer 30 de diciembre en la noche, en la zona de Mesa Redonda, el alcalde Jorge Muñoz regresó hasta el lugar hoy 31 de diciembre, para seguir con las labores de supervisión. El burgomaestre informó que eran 360 puestos al interior de la galería, aproximadamente, además que se está programando un acordonamiento de la zona del siniestro por parte de la Policía Nacional para que los bomberos puedan seguir con sus trabajos.

Añadió que desde las 11 de la noche del día de ayer el incendio está confinado, pero hay amagos de incendios que los bomberos deben apagar con mucho cuidado para no usar demasiada agua que podría debilitar las estructuras del inmueble y causar algún derrumbe, luego de ello se pasará a la remoción de escombros.

¿SE PUDO MEJORAR LOS TRABAJOS DE PREVENCIÓN?

El alcalde Muñoz indicó que la municipalidad tiene un puesto de comando que se ha establecido los primeros días de diciembre, desde allí se toma las decisiones para esta zona, a su lado hay un puesto móvil de los bomberos que ha permitido también su rápida respuesta ante este tipo de situación. “Lo bueno es que no hubo ni personas dañadas ni fallecidos, a diferencia del incendio que ocurrió hace 20 años (…) esta labor sirvió para obtener una situación distinta”, explicó.

Además, indicó que se han colocado una serie de orientadores que trabajan en la gerencia de gestión de riesgos de desastres, que han permitido hacer una rápida evacuación de la zona.

¿POR QUÉ NO SE CLAUSURÓ LA GALERÍA SI TENÍA NOTIFICACIONES DE INCUMPLIMIENTO?

En relación al predio en cuestión, el alcalde Jorge Muñoz indicó que “hay más de 10 mil locales en Mesa Redonda, hay ciertas cosas que se me informan a mí, no tenía ninguna información personal sobre esa galería en específico. Hay labores de fiscalización que se han venido desarrollando durante todo este tiempo (…) lamentablemente, tenemos hechos de altísima informalidad que terminan ocasionando que las cosas que no deberían suceder, terminen pasando”, manifestó el alcalde de Lima.

CONSTRUCCIONES ILEGALES EN INMUEBLES COMERCIALES

Respecto a este punto, el burgomaestre indicó que se están haciendo esfuerzos grandes para identificar situaciones de construcción de estructuras peligrosas. “Hemos estado haciendo vuelos de drones para detectar situaciones anormales en la zona desde tiempo atrás, así como puestos de comando de monitoreo que se han colocado desde los primeros días de diciembre”, manifestó.

La gerente de Fiscalización, Zuleika Prado, indicó que “el predio en cuestión sí tiene procedimiento sancionador inicial. El primer proceso sancionador es del 2017, donde se da a conocer que tiene construcciones sin autorización (…)”, explicó la funcionaria, asimismo el alcalde indicó que los dueños de este inmueble pertenecen a una asociación de comerciantes, es decir que no está centralizada, lo cual hace más complejo ejecutar un proceso sancionador.