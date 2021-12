SJL: madre e hijo salvan de morir tras derrumbe de pirca sobre su vivienda

Una madre de familia y su menor hijo se salvaron de morir aplastados tras el derrumbe de una pirca, especie de muro construido a base de piedras sobrepuestas. Este hecho ocurrió en la Agrupación Familiar Hijos del Sagrado Corazón de Jesús, en la parte alta del distrito de San Juan de Lurigancho.

Janeth Ñaupa, de 27 años, y su pequeño se encontraban descansando en su vivienda prefabricada, cuando de pronto escucharon un fuerte estruendo y rápidamente salieron del lugar. "Nos salvamos la vida de milagro junto a mi hijo (...) Nos hemos acercado a la Municipalidad, pero no nos dan apoyo", contó.

VECINOS HACEN UN RECLAMO

Los vecinos denuncian que están abandonados por las autoridades, pues aseguran que alertaron sobre esta situación al Municipio, pero no les han dado solución. "La Municipalidad responde que no atiende estos casos, solo incendios (...) Acá no viene Serenazgo, no contamos con agua ni desague", dijeron.

Además, señalaron que no es la primera vez que ocurre algo similar en la zona, ya que este tipo de construcción es una bomba de tiempo que ante cualquier lluvia fuerte o sismo de regular intensidad podría venirse abajo y acabar con la vida de cientos de personas.