Neyra: retorno a clases solo por 4 horas significa seguir retrasando la educación

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que las clases presenciales reiniciarán en marzo. Entre las medidas sanitarias que se tomarán en cuenta está el dictado por solo 4 horas en zonas urbanas y horario completo en zonas rurales, dicha restricción ha generado algunas críticas, pues expertos aseguran que afectará enormemente a los escolares. Al respecto, Omar Neyra, experto en Salud Pública, estuvo en Buenos Días Perú para analizar estas medidas.

“Se han perdido dos años, la educación virtual no funciona. No entiendo por qué todavía se podría defender la educación virtual (…) Me parece que el Ministerio de Salud y Educación no ha tomado en serio la importancia de la educación”, explicó el experto y añadió que “sí hay riesgo, pero la actividad educativa en aula en espacios abiertos, ventilados, son las de menor riesgo”, indicó. Para Neyra, dar solo cuatro horas para la educación significa seguir retrasando la educación, por ello considera que se debe revisar esta norma.

Por otro lado, el doctor Neyra indicó que el riesgo en el contexto de ampliar el horario de 6 a 8 horas en aulas ventiladas, pausas, recreos, no tendría un gran impacto como mantener a los niños en casa. “Los estudios mundiales sobre verificar cuánto se enferman los niños en casa versus a ir al colegio, las cifras epidemiológicas van por allí, por lo tanto, ir al colegio no tiene un impacto enorme en el campo de la salud pública para este grupo etario”, enfatizó.

MAL RITMO EN LA VACUNACIÓN

Para Neyra es importante el refuerzo para que funcione el plan de vacunación. “En Perú todavía tenemos delta y estamos a solo 8% de refuerzo, estamos bastante retrasados con la velocidad de las variantes”, manifestó.

“Las vacunas no están hechas para evitar contagios, solo previene enfermedad y muerte, pero en esta pandemia se está demostrando que hay un periodo de eficacia para cada persona, por ello es importante la dosis de refuerzo”, añadió Omar Neyra.