Callao: vecinos protestan tras la aprobación de proyecto que podría desaparecer playas y humedal

El Callao perderá cuatro playas emblemáticas y el humedal Poza de Arenilla si la Dirección de Capitanías y Guardacostas autoriza la ejecución de un proyecto de estacionamiento de yates con el consentimiento de la Municipalidad Provincial del Callao y del Ministerio del Ambiente.

Los vecinos han hecho un plantón frente a la Playa Carpayo, pues aseguran que en este estudio de impacto ambiental del Proyecto de Construcción de una Marina de Yates en el Callao no se ha considerado la pérdida de tres playas: Carpayo, Isla de Guiligan adentro, y La Arenilla.

Además, señalaron graves impactos en el Humedal Poza de Arenilla que podría causar su destrucción. Consideran escandaloso que el Ministerio del Ambiente haya emitido un documento en el cual señala que este no es un humedal, pese a la realidad de los hechos y la evidencia científica.

PIDEN ANULAR EL PROCEDIMIENTO

"En el estudio de impacto ambiental se minimiza la pérdida de cuatro playas, y para la Dicapi este impacto no es significativo, no les importa, la propia Marina de Guerra pretende permitir que se destruyan", dijeron. Finalmente, piden que no se autorice la ejecución de este proyecto que perjudicaría a toda la población chalaca”