Santa Anita: familiares piden ayuda para joven que terminó aplastada por una combi

En Santa Anita, cámaras captaron el momento en que una camioneta y una combi estuvieron a punto de chocar en el cruce de los Ruiseñores con Guillermo More. Para evitar el accidente, el chofer del transporte público hizo una maniobra que provocó que la unidad se volcara con pasajeros.

La puerta se abrió y los pasajeros cayeron en la pista. Posteriormente, la unidad termina volcándose sobre ellos. Entre los pasajeros agraviados se encuentra Kelly Mishel Flores, una joven de 18 años. Ella hace un llamado de justicia, puesto que el conductor de la combi huyeron tras el fatídico accidente.

"El carro frenó con fuerza, yo salí volando y me aplastó. No podía respirar sentía que me moría (...) Hemos ido a poner la denuncia y el conductor está como no habido", contó la joven. Las cámaras de seguridad ayudarán a identificar la placa de la combi que dejó a su suerte a los pasajeros.

PIDEN AYUDA

Familiares de la víctima denunciaron que pese a que Kelly se encuentra muy adolorida, personal del Hospital Hipólito Unanue no le brindó una atención adecuada. Por ello, pidieron ayuda para cubrir los gastos necesarios para su recuperación. Si Ud. desea brindar apoyo a esta joven comúniquese al 930 186 617.