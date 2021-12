Bomberos atendieron 67 incendios durante fiestas de Navidad

Este último fin de semana no solo se celebraron fiestas navideñas, sino que ocurrieron emergencias de último minuto. Entre las diversas situaciones, los bomberos voluntarios tuvieron que atender 67 incendios en este fin de semana. Al respecto, el jefe de la comandancia departamental de la Compañía de Bomberos Lima Centro, Mario Casaretto, conversó con Buenos Días Perú sobre la ardua labor de los ‘hombres de rojo’ en estas fiestas.

PIROTECNIA: FUEGOS ARTIFICIALES

“Las autoridades vienen advirtiendo, poniendo anuncios de prevención, pero, lamentablemente, seguimos con la misma negligencia, falta de cultura de prevención”, señaló el comandante de bomberos quien asegura que la población sigue cometiendo el error de comprar pirotecnia y lo utiliza en espacios cerrados. Añadió que en la madrugada se registró un incendio que demoró en ser controlado porque las calles eran angostas, los vehículos estaban estacionados en la vía y no había hidrantes.

En tanto, dijo que los pirotécnicos que aparentan ser los más inofensivos también pueden ser muy peligrosos, como los que hacen chispas, pues queda incandescencia en la parte final de la mariposa que, al entrar en contacto con madera, papel, tela, entre otros, puede iniciar un gran incendio.

EMERGENCIA EN HOTEL

Un caso que llamó la atención fue el de un hotel donde no dejaron ingresar a los bomberos, pese a que había varias personas atrapadas en un ascensor por más de treinta minutos. “Se supone que si llaman al 116, lo hacen porque necesitan ayuda. Lamentablemente, hay lugares donde no quieren dañar su imagen como empresa y las consecuencias son peores”, manifestó Casaretto quien dijo que los bomberos tuvieron que discutir con los agentes de seguridad, pues no los dejaban pasar. “Yo creo que antes de la imagen, de lo que se pueda pensar que el hotel no realizó mantenimiento al ascensor, hay pánicos colectivos, situaciones de claustrofobia que es lo que los administradores del hotel no piensan y pueden generar situaciones mayores”, finalizó el comandante de los bomberos, quien también pidió a la ciudadanía a que les ayuden a realizar su trabajo y no entorpecerlo.

Cabe destacar que este 25 de diciembre se han reducido los accidentes en comparación con el año pasado, pues si bien se registraron 67 incendios, el año anterior se reportaron 112 incendios.