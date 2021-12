¡Proteja a sus mascotas de los ruidosos pirotécnicos! especialista da los siguientes 'tips'

Nuestras mascotas son muy sensibles a los ruidos fuertes, más aún a los fuegos artificiales, por ello, en caso de que nuestras mascotas estén expuestas a estos fuertes ruidos, un médico veterinario da varias recomendaciones para que nuestros engreídos no terminen nerviosos ni afectados por los ruidos.

A TENER EN CUENTA...

1. Si la mascota se asusta por los pirotécnicos, se puede colocar algodones en sus orejas, en el canal del oído y se debe retirar una vez que termine los ruidos molestos, porque de otro modo puede generarle una infección al oído.

2. Otra opción es darle valeriana o agua de azahar combinado en su agua para relajar sus nervios. Otro punto importante es no invitarle la comida de la cena navideña, pues eso puede dañar su estómago.

3. Es recomendable ponerle un polo alrededor de su cuerpo para hacerlos sentirse más protegidos, tanto a perros como a gatos.

4. Se puede también colocar medicinas a las mascotas, pero solo cuando el médico veterinario lo recomiende, por ello no se debe proporcionar si el animalito tiene algún tipo de enfermedad preexistente. Además, tener mucho cuidado si se decide colocar alguna medicina al animalito bajo supervisión médica.

5. Si el animalito está muy asustado, es probable que responda mordiendo, en ese momento hay que dejarlo tranquilo hasta que se relaje. Tampoco se debe exagerar o forzar el cariño al animalito porque también lo puede alterar.

6. Cabe destacar que no se debe utilizar un medicamento para humanos en los animales, pues no funcionan de la misma manera y puede provocarles situaciones adversas. En caso de tener otro tipo de mascotas que no sea perro o gato, se puede utilizar estas mismas recomendaciones, siempre bajo al supervisión de un veterinario.