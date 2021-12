Estafa en navidad: sujeto realiza mal servicio de envío de paquetes y ahora está desaparecido

Un grupo de ciudadanos de nacionalidad venezolana denuncian que los envíos que hicieron para sus familiares hacia Venezuela estarían atrapados en su país, no han sido entregadas y es posible que las pierdan los próximos días porque la empresa que contrataron N&N Envíos tendría un problema logístico que impiden terminar la transacción.

Según uno de los afectados, contrataron con la empresa N&N Envíos, representada por el señor Neuman Mendoza León quien les cobró por los paquetes que no salen de Venezuela y no serán entregados a sus familiares. Sin embargo, ahora esta persona no da la cara, sus oficinas están cerradas e incluso las han puesto para alquilar.

La empresa, según información de los afectados, tendría deudas con una empresa naviera y que el señor Neuman no quiere pagar, además hay paquetes desde julio que aún no han sido enviados. Y la naviera les ha indicado que no les van a devolver los paquetes hasta que el señor Neuman pague sus deudas.

TEMEN PERDER SUS PAQUETES

Uno de los afectados indicó que pagó 500 soles por un paquete de 13 kilos, sin embargo, ahora va a perder el envío y el dinero ante esta situación. Una mujer pidió que se solucione este problema pues en su caso el paquete tiene el esfuerzo de un año de sacrificios para que su familia pueda pasar una bella navidad en Venezuela.