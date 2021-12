Auto se incendia cuando se encontraba en un grifo en El Agustino

Una combi se estacionó en un grifo ubicado en el jirón San Carlos en el distrito de El Agustino, durante horas de la noche, para inflar una llanta cuando de repente se inició un incendio, aparentemente por un cortocircuito, y los vecinos salieron atemorizados temiendo lo peor ante el suceso.

Los vecinos tuvieron que correr lo más lejos posible temiendo que se trate de una posible deflagración de gas en dicho grifo y no regresaron a sus viviendas hasta que se les avisó que el incidente estaba controlado.

Los vecinos no están de acuerdo con la presencia del grifo en el jirón San Carlos, pues señalan que se trata de una zona residencial, donde hay muchas viviendas familiares cerca y que no es la primera vez que un auto se incendia en el grifo, además que el personal no está capacitado para atender este tipo de situaciones. Han reclamado a Osinergmin, pero les han dicho que este grifo si tiene autorización por lo que no pueden hacer nada.