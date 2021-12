Prohíben uso de Tecnopor: pasar a los empaques biodegradables generará 10 veces más gasto

Desde el día de hoy queda prohibida la venta y uso de Tecnopor, una medida que ha sido criticada y felicitada por diferentes sectores. El representante de la Asociación de Comercializadores de Plástico, Jaime Tejada, explicó que la crisis que se viene por la ley del plástico va a configurar un problema más de los que ya se tienen, pues con la reciente medida no hay tiempo suficiente para que los comercializadores de este rubro se adapten.

Tejada indicó que la medida se gestó a finales de 2018 y se acordó crear una comisión técnica en el 2019 para evaluar el cambio de un sistema a otro, pero este grupo no cumplió su trabajo, no evaluó el cambio de sistema de uno tradicional a otro biodegradable y, con la pandemia el 2020 y el 2021 no se pudo avanzar, además, tampoco se aplazó el tiempo para que los comerciantes se adapten.

EMPAQUES CAMBIARÁN EL TECNOPOR POR POLÍMERO VEGETAL

Pasar al polímero vegetal, según Tejada, significa gastar hasta 10 veces más. Por otro lado, estos productos son importados y no lograrían cubrir toda la demanda nacional, lo que desencadenará en una crisis. “Pasando fiestas, va haber un desabastecimiento total y va originar crisis no solo a las 600 mil familias del rubro de las comidas, a las 15 mil familias del rubro del comercio y a las 150 mil familias en la cadena de producción”, manifestó Jaime Tejada.

“Estamos a favor de cuidar el ambiente, no estamos en contra de la ley de plástico, al contrario, lo que pedimos es la prórroga por la crisis que hemos vivido el 2020 y 2021 que no se ha avanzado nada, para cambiar de un sistema tradicional a uno biodegradable, que es importado y es poca la capacidad de importación. La demanda nacional es 100 veces, por ejemplo, el biodegradable solo cubre el 10% de toda la demanda nacional”, manifestó el señor Tejada.