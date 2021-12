Matan a pitbull golpeándolo con una botella y acuchillándolo frente a su dueño en El Agustino

Unos sujetos violentos mataron a cuchilladas y a golpes con una botella de vidrio a un pitbull frente a su dueño, cuando se estaba peleando con un perro del barrio. Según informaron los vecinos, el perro atacado no le pertenecía a estos sujetos violentos, además, habrían estado bebiendo licor.

El dueño reconoció que su pitbull salió sin ningún implemento de seguridad, sin embargo, el animal inició la pelea con un perro que no pertenece a ninguna persona, es un can que suele pasear por el barrio, por lo que el dueño del pitbull no entiende porqué le quitaron la vida a su mascota de manera tan violenta.

Los vecinos aseguran que estos sujetos siempre actúan de manera desmedida. “Son personas violentas que no merecen estar acá. De frente lo asesinaron [al pitbull], ni siquiera lo intentaron separar”, mencionó el dueño de la mascota, que relató que luego que controló a su mascota de pelear con otro perro, los sujetos se acercaron a golpear al animal con una botella de vidrio en la cabeza y otro lo acuchilló de la espalda, heridas profundas que, finalmente, le causaron la muerte al animal.