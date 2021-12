Pareja ahorca a mujer, ella se defiende pero las autoridades le dan la espalda

Alejandra Carranza asegura que hace un mes que no ve a su hijo de 2 años y nueve meses, pues su pareja Elías Alejos (33) se lo habría llevado de su lado. La joven también relató que este sujeto la agredió e intentó ahorcarla, para defenderse, ella le mordió la mano y escapó para acudir a la Policía.

Lamentablemente, en la dependencia policial de Mirones Bajo en Cercado de Lima, le advirtieron que no haga la denuncia porque iba a terminar también detenida. Pidió apoyo policial para recoger sus cosas y llevarse a su bebé, sin embargo, su pareja no le permitió dejarle ver al niño, hubo una fuerte discusión entre ambos y la autoridad le aconsejó que le deje al niño, llegue a un acuerdo y luego se reunían para resolver las diferencias, pero Elías Alejos no le dio respuesta ni llegó a ningún acuerdo.

Desde hace dos días este hombre se habría mudado del lugar. Ahora Alejandra teme que este sujeto violento agreda también a su hijo y se lo lleve al extranjero, también dijo que los maltratos a los que era sometida eran constantes, tanto de este sujeto como de su madre. Ha pasado un mes que no tiene información del sujeto ni de su hijo, por ello pide a las autoridades que le den apoyo, pues los policías que la han atendido solo le dicen que siga el proceso regular; por otro lado, la joven llamó a la línea 100, pero no le hicieron caso porque se defendió durante el ataque.