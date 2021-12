Surco: vecinos exigen mayor seguridad para frenar ola delincuencial en el distrito

Una serie de robos y asaltos se viene registrando en distintas zonas de Surco. Precisamente, en el parque la Coruña, ubicado en el cruce de la Avenida Higuereta y la Avenida Benavides, los vecinos están atemorizados y no pueden ni salir a hacer deporte ante el aumento de la delincuencia en la zona.

Según contaron, autos con lunas oscuras circulan todas las noches y esta situación de riesgo constante ha acabado con la tranquilidad de todos. "Esta zona se ha puesto bien peligrosa y esperamos que las autoridades, la Policía y Serenazgo, actúen y pongan orden", dijo uno de los vecinos.

Señalaron que hace unos días ladrones a bordo de motos lineales asaltaron de forma violenta a un grupo de chicas y a un joven, y a todos les quitaron el celular, dinero y otras pertenencias. Ademas, lamentan la ausencia de serenos en la zona, algo que es aprovechado por los malhechores para cometer sus fechorías.

OLA DE ROBOS E INSEGURIDAD

Los residentes indicaron que los actos delictivos ocurren a cualquier hora del día, puesto que los ladrones tendrían conocimiento sobre el horario de cambio de guardia de Serenazgo. "Hemos tenido robos y raqueteos al paso en casi todas las calles", agregó un representante, quien contó que se reunió con un efectivo de la comisaría de Chacarrilla.

"El comisario me dijo que sí están enviado patrulleros a diferentes zonas, pero acá el problema principal es que los agraviados no presentan denuncias. Eso es gravísimo. Me comenta que si no presentan denuncia para la Policía no existe registro de asalto. (...) Los ciudadanos han perdido la confiana en la Policía", concluyó.