Estafa colectiva: acusan a sujeto de robar S/.20 millones a más de 100 personas

Un sujeto identificado como Carlos Eduardo Lagos (28), estaba a punto de salir del país con rumbo a Colombia, pero un grupo de cien personas lo acusó de estafa por haber captado a personas con el cuento de invertir en supuestas órdenes de compra bajo el nombre de reconocidas empresas.

Sin embargo, pese a las denuncias, las autoridades lo dejarían en libertad por no haber sido detenido en flagrancia, y el delito de estafa por el que se le acusa debe pasar primero por una investigación. Este sujeto convencía a sus víctimas de invertir en productos como alcohol medicinal, u otros, sin embargo, este mismo sujeto confesó su crimen.

PIDEN DENUNCIAR A ESTAFADOR, PUES PRETENDERÍA HUIR DEL PAÍS

“Todos los préstamos que he venido haciendo han sido parte de una pirámide, donde solo se utilizaba el dinero para pagar intereses y, obviamente, bajo mentiras como órdenes de compra (…) mis socios no tenían conocimiento de estas acciones, todo ha sido por parte mía, todo fue mi idea. No son responsables de estas acciones”, manifestó en video Carlos Lagos.

Según los afectados, el estafador les ofrecía una tasa de interés muy atractiva para poder invertir en órdenes de compra que tenía supuestamente, con empresas como Inkafarma, de alcohol, debido a la gran demanda por el COVID-19. Uno de los agraviados dijo que llegó a invertir hasta cerca de 300 mil soles.