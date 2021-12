Joven fue dopada y violada tras subir a un taxi en los exteriores del Jockey Plaza

Una joven de 29 años contó que el último fin de semana salió del Jockey Plaza, luego de haberse reunido con una amiga, y al abordar un taxi en los exteriores del centro comercial para dirigirse a su trabajo, el conductor empezó a rociar un supuesto desinfectante que de inmediato provocó que ella perdiera el conocimiento.

Un día después, el lunes al mediodía, despertó en Unicachi, en Pro, en Los Olivos, con signos de haber sufrido una agresión sexual además de varios golpes. La joven muy asustada salió a pedir ayuda hasta que encuentra a un efectivo policial de la zona del cono norte y le cuenta lo ocurrido, pero este solo busca culparla.

"He desistido de la denuncia, pero este es un testimonio, una mala experiencia para que todos tengamos cuidado al abordar un auto (...) Yo siento que he estado dopada porque veía personas como sombras. El lunes me desperté y estaba desnuda, sucia. Estaban mis documentos, sí, pero me robaron dinero y mi teléfono", contó.

DESISTE DE PRESENTAR DENUNCIA

La víctima precisó que el taxi lo consiguió en la calle, precisamente, entre los que se encuentran estacionados fuera de Tottus. Reiteró que ha desistido de presentar la denuncia por temor, pues han visto todos sus documentos. "(...) Cuando llegué a mi casa me presenté a la comisaría para contar lo que me había pasado y ese mismo día mandaron la diligencia al Jockey", expresó.

¿QUÉ LE DIJO EL AGENTE POLICIAL?

La joven recordó que cuando salió del lugar caminaba varias calles muy atemorizada hasta que llegó a la Panamericana Norte y se acercó a un policía para contarle lo ocurrido. Sin embargo este respondió "estos lugares son así; además qué hace por aquí". "Yo estaba en shock. Solamente vi que venía el carro que podía dejarme cerca a mi casa y subí", agregó.

Finalmente, la víctima hace un llamado a todos los jóvenes a tener cuidado y siempre comunicar dónde estamos a nuestra familia o alguna persona de confianza. Lamentó también la actitud del policía de la zona norte, y aprovechó en agradecer a los efectivos que apoyaron a sus padres a reportar inicialmente su desaparición.