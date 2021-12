Mujer que se dice ser Dios intenta llevarse a un joven con síndrome de Down

Una mujer con presuntas alteraciones mentales intentó llevarse a un joven con síndrome de Down cuando paseaba junto a su niñera por el parque César Vallejo en Santiago de Surco. Al ver que la mujer se acercó la niñera con intenciones de llevarse al joven, agentes de serenazgo intervinieron.

En ese momento, la mujer que intentaba llevarse al joven y quien aseguraba ser Dios, intentó huir, pero finalmente fue retenida. “Yo veía que lo llevaba y me dijo son mis hijos, yo le dije no son tus hijos, yo lo sé todo, no pueden ser tus hijos (…) dios lo sabe todo, no le puedes mentir, tampoco lo puedes engañar”, manifestó la mujer con aparentes alteraciones mentales.

En otro momento, la madre de los menores dijo que tomará medidas legales de ser necesario, pues esta mujer podría representar un peligro. Los agentes de la comisaría de Chacarilla del Estanque se encuentran siguiendo este caso.