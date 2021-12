SMP: roban a cachorro de raza pitbull y lo comercializan por internet

Una familia se encuentra pidiendo la devolución de su cachorro de raza pitbull de solo tres meses que fue robado por una persona que se encontraba en un auto negro. En las imágenes se ve cómo el sujeto llama a la mascota que sale a su encontró y rápidamente lo guarda en su vehículo y huye. Esto ocurrió en la asociación de vivienda Virgen de las Nieves en San Martín de Porres.

Ahora, la familia descubrió que este animalito está siendo comercializado por redes sociales. Tras investigar por su lado, la familia habría descubierto la identidad del sujeto que se habría robado al can, por lo que han sentado una denuncia a la comisaría que los apoyaron yendo al domicilio de este sujeto que no dio la cara, pero uno de sus hijos les manifestó que ya no tenían el carro que aparece en las imágenes.

Por ello, la madre de familia pidió a las personas que tienen a su mascota que lo devuelvan porque está afectando la salud de su nieto que es su dueño. “Estas personas que se llevaron a mi perro, sean un poco consientes, porque en el ser humano siempre hay algo de bueno. Por favor, devuelvan al perro, es mascota de uno de mis nietos que la ha pasado muy mal tras el robo de la mascota”, indicó.