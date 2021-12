Explosión en Ate: daminificados piden ayuda a las autoridades

Una fuerte explosión se registró en la zona F de Huaycán, en el distrito de Ate, al parecer, al interior de un taller de pirotecnia clandestino. Una persona falleció durante esta tragedia, se trata de José Francisco vega Melgar (38), mientras que otras siete personas quedaron heridas por la inhalación de gases tóxicos en la zona y heridas por quemaduras, por lo que fueron trasladados hasta el centro de salud más cercano.

Algunas de las personas heridas han denunciado que no han sido bien atendidas en el hospital de Huaycán. Una vecina aseguró que no han querido atender a su hermano pese a que sus quemaduras eran de segundo y tercer grado, pues su SIS había caducado. “Le echaron crema, lo vendaron, le pusieron una ampolla y lo enviaron a su casa. Le dijeron, 'está de alta, que se vaya a su casa y regresa mañana'”, señaló una de las familiares de la víctima.

En el inmueble donde se produjo el incendio se puede observar elementos utilizados para fabricar los castillos, sin embargo, algunos vecinos indicaron que no se tratada de un taller de pirotecnia, pues el dueño del local ya no realizaba esa actividad, pero que desconocen cuáles son las causas que originaron el incendio. La familia que vivía en el inmueble ha perdido todas sus pertenencias y esperan ayuda de las autoridades para no pernoctar en la intemperie.