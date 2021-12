Miluska Eskenazi denuncia ser víctima de racismo por interpretar a hada en obra teatral: “Es indignante”

Hace unos días, Miluska Eskenazi denunció a través de redes sociales que viene siendo víctima de racismo y discriminación por personas que cuestionan su papel protagónico de un hada en su propia obra teatral “Brilla ahora”, proyecto que prepara junto a su novio y estrenaría el próximo 18 de diciembre.

¿CUÁL ES LA RAZÓN?

“Lamentablemente estoy siendo atacada por una persona que dice lo siguiente: que yo no estoy dentro del estándar que se necesita o se requiere para ser un hada o una princesa. Que soy demasiado fea”, expresó inicialmente en un video.

“Que como ella paga su entrada está en todo su derecho de exigir una hada bonita, típica, de ojos azules, rubia. etc (...) Sí señores, en pleno 2022”, agregó y mostró capturas de algunos comentarios en Instagram.

SE MOSTRÓ INDIGNADA

La actriz y cantante dijo en Buenos Días Perú que lo más doloroso es que la gente minimiza esto o dice que exagero un poquito. “Yo manejo mis redes no solo para mostrar lo que hago, o los proyectos en que estoy, sino para ayudar a la gente a que también se anime y se atreva a denunciar”, señaló.

“Me choca porque son miles de comentarios, insultándome y miles de cosas. Pienso y digo: 'Dios mío dónde estamos', por qué no puedo salir adelante con mi arte sin que haya gente racista en pleno sigo XXI. Es indignante. A mí me choca bastante”, concluyó.