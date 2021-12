VES: vecinos que denunciaron posible colapso de una escalera hace 7 meses continúan pidiendo ayuda

En Villa El Salvador, vecinos de la zona La Encantada están preocupados ante el posible colapso de una escalera peatonal, ubicada en Mz H Lote 15. Esta estructura se encuentra en mal estado, suspendida en el aire y con una tubería expuesta, por lo que en cualquier momento puede causar una tragedia.

Recordemos que en mayo pasado, un equipo de BDP llegó a esta zona y denunció el deterioro de esta obra de la Municipalidad del distrito que data del 2010. Sin embargo, ya pasaron 7 meses y hasta el momento no hay una respuesta para esta situación que amenaza la integridad de los vecinos.

"Fui y me acerqué a la Municipalidad para que puedan inspeccionar, pedí ayuda, pero no me hacen caso. (...) Yo temo es que la tubería se reviente, va a colapsar el desagüe y la escalera va a dañar mi domicilio. Luego ellos no se responsabilizan de su obra", dijo uno de los vecinos afectados.

HACEN UN LLAMADO

Cansados de estar expuestos al peligro, pues a diario muchos transitan por esta escalera, los vecinos piden a las autoridades que acudan de inmediato al lugar para que les brinden una solución. Según dijeron, hace meses cuando se hizo la denuncia, personal de Serenazgo recorrió la zona y solo colocó una cinta de advertencia.