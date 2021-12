Niño desaparece en alrededores de La Atarjea: familia exige reiniciar operación de búsqueda

El día de ayer un niño de 12 años desapareció en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua de Sedapal, ubicado en el distrito de El Agustino. Hasta el momento no se sabe aún cómo va el desarrollo de las investigaciones para encontrar al menor, pues el día de ayer durante la noche se tuvo que suspender la búsqueda por la oscuridad de la zona, pese a que se intentó iluminar el lugar, no fue suficiente para continuar la búsqueda.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y Sedapal publicaron un comunicado donde se lee que personal de seguridad encontró a un menor de 16 años que indicó que ingresó trepando el muro y quien refirió que el menor de 12 años se habría sumergido en la laguna de más de ocho metros de profundidad y más de 5 mil metros de superficie.

La familia de los jóvenes indica que no se habrían reanudado las labores de rescate, luego que ayer se detuvieran por la oscuridad del lugar. La madre del menor desaparecido ha ingresado a la Atarjea, pero no dan mayor información. Aseguran que solo les han pedido que esperen a que llegue un equipo de Policías para reanudar la búsqueda, pero aún no llegan al lugar.