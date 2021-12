Cercado de Lima: vecinos protestan por aumento en tarifa habitual del agua

Los vecinos del Asentamiento Humano Santa Rosa de Mirones Altos, en el Cercado de Lima, protestaron con recibos en mano por el incremento en la tarifa habitual del agua. Muchos de ellos llevan años pagando una tarifa plana y hoy Sedapal está impulsando la instalación de medidores de agua.

"El incremento ha sido de 120 %. Yo pagaba S/ 75 o 79 soles, ahora me ha venido S/ 175.90. Es un abuso (...) No tenemos como pagar eso. Nos han dicho que si no pagamos, el próximo mes vendrá el doble", contó una vecina.

Otro vecino aseguró que Sedapal duplica los recibos de la tarifa plana "sin ningún tipo de sustento técnico". Según dicen, la comunidad está dispuesta a aceptar los medidores, siempre y cuando la solución sea que la empresa estatal cambie las tuberías de desagüe.

RESPUESTA DE SEDAPAL

El jefe del equipo comercial de Sedapal dijo que "el medidor es una exigencia que nos permite facturar lo efectivamente consumido y luego que el cliente racionalice sus consumos. Podemos interceder por las obras de alcantarillado, pero que eso no sea motivo de oposición a la instalación del medidor".

Ante ellos, los vecinos señalaron que continuarán protestando hasta encontrar una solución a sus denuncias.